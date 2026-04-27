menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » TASPEN Raih Penghargaan CEO dan COO Terbaik 2026, Bukti Kinerja Kepemimpinan Unggul

TASPEN Raih Penghargaan CEO dan COO Terbaik 2026, Bukti Kinerja Kepemimpinan Unggul

TASPEN Raih Penghargaan CEO dan COO Terbaik 2026, Bukti Kinerja Kepemimpinan Unggul
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dari kiri ke kanan: Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dinobatkan sebagai The Best CEO Category Employee Choice, dan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja meraih Indonesia Best COO Awards 2026. Foto: Dokumentasi TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menegaskan posisinya sebagai pengelola asuransi sosial yang progresif melalui raihan dua penghargaan strategis dalam ajang Indonesia 50 Best CEO & COO Awards 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan The Iconomics di Jakarta pada Kamis (23/4).

Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto dinobatkan sebagai The Best CEO Category Employee Choice. 

Baca Juga:

Penghargaan ini menjadi spesial karena didasarkan pada survei ribuan peserta responden yang mengakui efektivitas kepemimpinannya di perusahaan. 

Pada ajang yang sama, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja meraih Indonesia Best COO Awards 2026 atas keberhasilan menjaga stabilitas operasional dan inovasi layanan TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN Henra menjelaskan rekognisi ini merupakan validasi atas transformasi budaya kerja yang sedang berlangsung di tubuh BUMN tersebut. 

Baca Juga:

"Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa manajemen TASPEN berhasil membangun sebuah harmonisasi dalam organisasi," kata Henra dalam keterangannya, Senin (27/4).

Henra menegaskan kepemimpinan yang dipercaya karyawan (employee choice) adalah modal utama TASPEN untuk memberikan layanan yang lebih tulus, adaptif, dan berkelanjutan kepada jutaan peserta TASPEN di seluruh Indonesia.

TASPEN membuktikan kinerja kepemimpinan unggul dengan meraih dua penghargaan di ajang Indonesia 50 Best CEO & COO Awards 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

