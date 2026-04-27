TASPEN Raih Penghargaan CEO dan COO Terbaik 2026, Bukti Kinerja Kepemimpinan Unggul

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menegaskan posisinya sebagai pengelola asuransi sosial yang progresif melalui raihan dua penghargaan strategis dalam ajang Indonesia 50 Best CEO & COO Awards 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan The Iconomics di Jakarta pada Kamis (23/4).

Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto dinobatkan sebagai The Best CEO Category Employee Choice.

Penghargaan ini menjadi spesial karena didasarkan pada survei ribuan peserta responden yang mengakui efektivitas kepemimpinannya di perusahaan.

Pada ajang yang sama, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja meraih Indonesia Best COO Awards 2026 atas keberhasilan menjaga stabilitas operasional dan inovasi layanan TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN Henra menjelaskan rekognisi ini merupakan validasi atas transformasi budaya kerja yang sedang berlangsung di tubuh BUMN tersebut.

"Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa manajemen TASPEN berhasil membangun sebuah harmonisasi dalam organisasi," kata Henra dalam keterangannya, Senin (27/4).

Henra menegaskan kepemimpinan yang dipercaya karyawan (employee choice) adalah modal utama TASPEN untuk memberikan layanan yang lebih tulus, adaptif, dan berkelanjutan kepada jutaan peserta TASPEN di seluruh Indonesia.