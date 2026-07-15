TASPEN Serahkan Santunan Rp 214 Juta kepada Ahli Waris ASN Bea Cukai yang Gugur Saat Tugas

jpnn.com, BINJAI - PT TASPEN (Persero) bersama Kantor Regional VI BKN Sumatera Utara menyerahkan santunan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 214.299.600 kepada Netty, ahli waris dari almarhum Aditya Waskita Jauhari.

Penyerahan santunan manfaat dilaksanakan di kediaman ahli waris ASN Bea Cukai yang gugur saat tugas di Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (10/7).

Penyerahan manfaat ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hak kepada almarhum, ASN Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang gugur saat menjalankan tugas pemeriksaan kapal di perairan Tanjung Buton, Kabupaten Siak, Riau.

Penyerahan manfaat dilakukan secara simbolis oleh Branch Manager TASPEN Medan Toni Eko Sucahyo bersama Kepala Kantor Regional VI BKN Sumatera Utara Janry Haposan U.P. Simanungkalit.

Adapun total manfaat yang diterima oleh ahli waris terdiri dari manfaat THT sebesar Rp 61.469.600 dan manfaat JKK sebesar Rp 152.830.000.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan pihaknya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhum Aditya Waskita Jauhari.

"Duka cita juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga korban serta pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa ini," ucap Henra.

Pihak TASPEN juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Kepegawaian Negara atas sinergi dan kolaborasi yang sangat baik dalam mempercepat proses kelengkapan administrasi.