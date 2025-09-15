menu
Tasya Farasya Gugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama

Beauty influencer, Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Konten kreator kecantikan Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah mengkonfirmasi kabar tersebut.

Meski tak membeberkan dengan detail, dia menuturkan bahwa ada gugatan dari seorang berinisial LFT terhadap AS.

Seperti diketahui, Tasya Farasya memiliki nama lengkap Lulu Farasya Teisa.

"Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap," ujar Dede Rika Nurhasanah di PA Jakarta Selatan, Senin (15/9).

Dia mengungkapkan bahwa gugatan cerai itu baru didaftarkan pada 12 September 2025, secara elektronik atau E-Court.

Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Tasya Farasya lewat kuasa hukumnya.

Rencananya, sidang perdana akan digelar pada Rabu pekan depan.

