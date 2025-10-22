menu
Tasya Farasya Hadirkan 5 Orang Saksi Saat Sidang Cerai

Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasysfarasya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf masih dalam proses perceraian.

Sidang cerai Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (22/10) dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengatakan pihaknya menghadirkan 5 orang saksi dalam sidang kali ini.

"Agenda pada siang hari ini adalah kami pembuktian. Pembuktian dari penggugat. Hari ini kami menghadirkan daftar bukti, lalu bukti-bukti juga untuk menguatkan dalil gugatan kami, dan kami juga menghadirkan saksi, ada lima orang saksi," ungkap Sangun Ragahdo di PA Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Menurutnya, salah satu yang dihadirkan dalam sidang yakni ibunda Tasya Farasya, Alawiyah Alatas atau biasa disapa Bu Ala.

Saksi selanjutnya yakni, manajer Tasya Farasya dan babysitter atau pengasuh anak-anak.

Akan tetapi, Sangun Ragahdo enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai keterangan saksi dalam persidangan.

Menurutnya, sidang perceraian digelar secara tertutup dan bersifat privat, sehingga tidak memungkinkan untuk dibagikan keseluruhan kepada publik.

