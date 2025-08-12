Tasya Farasya & Passion Jewelry Berkolaborasi, Meluncurkan Koleksi Perhiasan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) kecantikan, Tasya Farasya berkolaborasi dengan Passion Jewelry meluncurkan koleksi perhiasan.

Koleksi perhiasan itu diberi nama Bamboo Mother of Pearl Collection.

Menariknya, koleksi tersebut memadukan kemilau Mother of Pearl dengan kekuatan simbolis bambu, melahirkan karya perhiasan yang sarat makna sekaligus mempesona.

Terinspirasi dari perjalanan hidup Tasya Farasya, koleksi tersebut menggabungkan tiga elemen yang unik, yakni bambu yang merupakan simbol pertumbuhan dan kekuatan, kupu-kupu dengan proses transformasinya dan, seperti mutiara yang tetap bersinar dalam keadaan apapun.

"Koleksi ini bukan sekadar perhiasan, ini merupakan personal story aku, tentang bagaimana aku belajar bertumbuh dan bertransformasi," ujar Tasya Farasya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8).

Perpaduan harmonis antara Mother of Pear dan elemen bambu menggambarkan bagaimana keindahan sejati bertumbuh saat merangkul ketangguhan dan berevolusi melewati tantangan hidup.

Setiap karya yang dibuat dengan penuh ketelitian dalam Bamboo Mother of Pearl Collection memancarkan pesona abadi, dirancang untuk diwariskan lintas generasi.

Adapun koleksi perhiasaan ala Tasya Farasya itu berupa gelang, cincin, dan anting yang diolah dengan detail halus.