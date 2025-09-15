Tasya Farasya Putuskan Hiatus dari Media Sosial di Tengah Isu Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Pemengaruh kecantikan sekaligus selebgram Tasya Farasya, mengumumkan keputusannya untuk rehat sejenak dari media sosial.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Tasya melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (15/9).
Keputusan tersevu diambil di tengah ramainya isu perceraian yang menerpa rumah tangganya dengan sang suami, Ahmad Assegaf.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan alasan hiatusnya, banyak penggemar yang berspekulasi hal ini berkaitan dengan masalah pribadi yang sedang dihadapinya.
Dalam unggahannya, Tasya meminta izin kepada para pengikutnya untuk beristirahat dari aktivitas media sosial.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala keresahan yang mungkin timbul akibat situasi yang sedang terjadi.
"Memong izin off sosmed dahulu boleh ya? Maafin memong dengan segala keresahan yang terjadi memong tahu kok," tulis Tasya dalam unggahannya.
Tasya juga mengungkapkan dirinya membutuhkan waktu dan ruang untuk menenangkan diri.
Tasya Farasya mengumumkan keputusannya untuk rehat sejenak dari media sosial di tengah isu cerai.
