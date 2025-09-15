menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tasya Farasya Putuskan Hiatus dari Media Sosial di Tengah Isu Cerai

Tasya Farasya Putuskan Hiatus dari Media Sosial di Tengah Isu Cerai

Tasya Farasya Putuskan Hiatus dari Media Sosial di Tengah Isu Cerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Beauty influencer, Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Pemengaruh kecantikan sekaligus selebgram Tasya Farasya, mengumumkan keputusannya untuk rehat sejenak dari media sosial.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Tasya melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (15/9).

Keputusan tersevu diambil di tengah ramainya isu perceraian yang menerpa rumah tangganya dengan sang suami, Ahmad Assegaf.

Baca Juga:

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan alasan hiatusnya, banyak penggemar yang berspekulasi hal ini berkaitan dengan masalah pribadi yang sedang dihadapinya.

Dalam unggahannya, Tasya meminta izin kepada para pengikutnya untuk beristirahat dari aktivitas media sosial.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala keresahan yang mungkin timbul akibat situasi yang sedang terjadi.

Baca Juga:

"Memong izin off sosmed dahulu boleh ya? Maafin memong dengan segala keresahan yang terjadi memong tahu kok," tulis Tasya dalam unggahannya.

Tasya juga mengungkapkan dirinya membutuhkan waktu dan ruang untuk menenangkan diri. 

Tasya Farasya mengumumkan keputusannya untuk rehat sejenak dari media sosial di tengah isu cerai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI