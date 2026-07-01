menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Tata Kelola dari Hulu ke Hilir Jadi Kunci PNM Jaga Kepercayaan 23,3 Juta Nasabah

Tata Kelola dari Hulu ke Hilir Jadi Kunci PNM Jaga Kepercayaan 23,3 Juta Nasabah

Tata Kelola dari Hulu ke Hilir Jadi Kunci PNM Jaga Kepercayaan 23,3 Juta Nasabah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PNM memperkuat tata kelola perusahaan untuk menjaga kepercayaan 23,3 juta pengusaha ultra mikro. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan.

Kenaikan sekitar Rp875 ribu per bulan itu diikuti peningkatan kemampuan pengembangan usaha nasabah hingga hampir 29 persen.

Temuan tersebut diumumkan bertepatan dengan raihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media di Jakarta.

Baca Juga:

Penghargaan itu diberikan atas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di lingkungan perusahaan.

PNM menyatakan penerapan tata kelola perusahaan dilakukan mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43 ribu Account Officer yang mendampingi 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui 58 kantor cabang di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola perusahaan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara bertanggung jawab.

Baca Juga:

Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan.

"Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris.

PNM memperkuat tata kelola perusahaan untuk menjaga kepercayaan 23,3 juta pengusaha ultra mikro.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI