Tata Kelola dari Hulu ke Hilir Jadi Kunci PNM Jaga Kepercayaan 23,3 Juta Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan.

Kenaikan sekitar Rp875 ribu per bulan itu diikuti peningkatan kemampuan pengembangan usaha nasabah hingga hampir 29 persen.

Temuan tersebut diumumkan bertepatan dengan raihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media di Jakarta.

Penghargaan itu diberikan atas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di lingkungan perusahaan.

PNM menyatakan penerapan tata kelola perusahaan dilakukan mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43 ribu Account Officer yang mendampingi 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui 58 kantor cabang di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola perusahaan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara bertanggung jawab.

Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan.

"Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris.