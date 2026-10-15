Tata Kelola MBG Membaik, Minim Penolakan, dan Punya Modal Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki modal komunikasi dan kepercayaan publik yang positif.

Temuan Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) menunjukkan penolakan terbuka terhadap program relatif kecil dan polarisasi rendah.

Direktur Eksekutif IMPRESI Edy Budiyarso mengatakan monitoring periode 12 September–12 Oktober 2026 mencatat 1.729 artikel dan unggahan mengenai MBG.

Dari 1.166 item yang dianalisis sikapnya, sebanyak 866 item atau 74,3 persen netral, 138 item atau 11,8 persen mendukung, 132 item atau 11,3 persen beragam, dan hanya 30 item atau 2,6 persen menolak.

"Indeks polarisasi tercatat 0,03 pada skala 0 hingga 1. Angka ini menunjukkan MBG belum menjadi isu yang memecah ruang publik secara tajam. Ini modal penting bagi pemerintah untuk mengarahkan debat pada kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas program,” ujar Edy.

Edy menegaskan monitoring media berbeda dari survei opini publik.

"Temuan ini tidak serta-merta berarti mayoritas masyarakat mendukung MBG. Namun, dalam ruang pemberitaan yang dipantau, penolakan bukan kecenderungan dominan,” katanya.

Dari sisi framing, pemberitaan MBG lebih banyak menggunakan bingkai prosedural, yakni 823 item. Bingkai ekonomi ditemukan pada 169 item dan human interest 116 item.