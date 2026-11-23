jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian dalam tata pengelolaah tanah berpotensi menghambat investasi, menahan pembangunan, menghilangkan kesempatan kerja, serta membuat aset yang seharusnya produktif justru terbengkalai.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Nailul pun mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul di FGD bertema : Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurutnya, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.

Pasalnya, legalitas kepemilikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.