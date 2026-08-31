Tata Kelola yang Adaptif jadi Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan Industri Reasuransi
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko global, volatilitas ekonomi, hingga perkembangan teknologi digital, industri asuransi dan reasuransi dituntut untuk makin adaptif dalam menjaga keberlanjutan bisnis.
Dalam kondisi tersebut, daya saing perusahaan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas maupun portofolio bisnis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, transparansi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan dinamika industri.
Bagi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau yang kerap disebut Indonesia Re, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan fondasi strategis dalam menghadirkan layanan reasuransi yang semakin andal, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan perusahaan asuransi sebagai mitra bisnis.
Direktur Utama Indonesia Re Robbi Yanuar Walid mengatakan tata kelola yang baik menjadi elemen fundamental dalam membangun perusahaan reasuransi.
"Bagi Indonesia Re, Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bersama seluruh mitra industri asuransi.
”Kami terus memperkuat tata kelola, kualitas layanan, dan pengelolaan risiko agar Indonesia Re dapat menjadi mitra strategis yang mampu mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan," tegas Robbi.
Komitmen GCG tersebut jadi bagian penting dari budaya dan nilai-nilai perusahaan untuk diadopsi oleh seluruh karyawan di semua tingkatan organisasi perusahaan.
Bagi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, tata kelola yang adaptif jadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
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