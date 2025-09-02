Tata Sierra EV Disiapkan Mengaspal Pada November 2025, Intip Spesifikasinya

jpnn.com - Versi praproduksi Tata Sierra EV telah lebih dahulu menggoda publik lewat lantai Bharat Mobility Global Expo pada awal tahun.

Selanjutnya, Tata Motors mempersiapkan peluncuran SUV listrik terbaru itu pada November 2025.

Diklaim bahwa Sierra EV akan bersaing di kelas Creta EV dan Suzuki e-Vitara untuk pasar India.

Tata Sierra EV menawarkan keunggulan kepada konsumennya melalui desain eksterior yang maskulin dan teknologi kekinian.

Tampilannya dibuat tegas dengan sejarah klasik Tata dan serbaguna untuk kelas mid-size SUV. Panjang bodi sekitar 4,3 meter.

Interior mobil yang dibangun di atas platform Acti.ev Gen 2 Tata itu juga sejalan dengan eksterior.

Tampak futuristis dengan sejumlah fitur modern. Tertanam tiga layar floating (mengambang) berukuran besar.

Masing-masing berfungsi sebagai panel instrumen digital, sistem infotainment utama, serta layar hiburan untuk penumpang.