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Tatap Dewa United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Move On

Tatap Dewa United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Move On
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Pilar PSS Sleman Riko Simanjuntak. Foto: diambil dari ligaindonesiabaru

jpnn.com - SLEMAN - Winger PSS Sleman Riko Simanjuntak berharap timnya segera menutup lembaran kekalahan dari Madura United dan mengalihkan seluruh perhatian ke laga berikutnya.

Riko menegaskan bahwa Super Elang Jawa tak boleh terus terjebak dalam kekecewaan setelah hasil buruk di kandang.

PSS kini harus bersiap menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC di pekan ketiga Super League.

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Kedua tim dijadwalkan bertemu di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9) mendatang.

Riko menilai pertandingan melawan Dewa United menjadi kesempatan bagi PSS untuk menunjukkan respons.

Menurutnya, evaluasi tetap diperlukan, tetapi para pemain harus segera mengembalikan konsentrasi kepada pertandingan berikutnya. Pesan tersebut juga menjadi arahan pelatih kepala Pieter Huistra kepada skuad PSS.

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"Kami harus mulai memikirkan pertandingan berikutnya, seperti yang diharapkan para suporter. Kami harus bersama-sama keluar dari situasi sulit ini dan berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik pada pertandingan berikutnya," ujar Riko.

Pemain kelahiran Pematangsiantar itu juga menganggap dukungan sekaligus kritik dari suporter sebagai energi tambahan bagi tim. Riko memahami kekecewaan yang muncul setelah PSS gagal memberikan kemenangan di Stadion Maguwoharjo.

Striker PSS Sleman Riko Simanjuntak meminta timnya bangkit dan melupakan dua kekalahan. Kini, PSS harus fokus menghadapi Dewa United.

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