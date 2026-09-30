Tatap Laga Kontra Bangladesh, John Herdman Tegaskan Timnas Indonesia Fokus Angkat Trofi

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebutkan tim asuhannya menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi latihan demi mengejar target utama mereka, yaitu mengangkat trofi juara untuk Indonesia.

Ia menegaskan bahwa anak-anak asuhannya saat ini berada dalam kondisi fokus penuh untuk menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (1/10).

"Mereka (para pemain) sangat fokus untuk datang ke sini (untuk berlatih) dan melakukan apa yang sudah mereka katakan sebelumnya yaitu mengangkat trofi untuk negara ini," kata John Herdman dalam sesi latihan jelang laga di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa anak-anak asuhannya menunjukkan antusiasme yang nyata untuk kembali berlatih setelah hasil imbang 0-0 melawan Malaysia pada pertandingan kedua.

Pelatih asal Inggris itu mengatakan timnya memasuki pertandingan ketiga membawa segala hal yang harus diperjuangkan.

Lebih lanjut, Herdman menjelaskan Ole Romeny dan kawan-kawan telah menjalani pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari.

"Mereka terlihat sangat fokus malam ini. Kami tidak memiliki masalah dengan cedera atau keluhan mengenai alasan pemain tidak bisa berlatih. Jadi malam ini sangat solid," katanya.

Para pemain, kata dia, telah menempuh perjalanan jauh dan bertanding secara beruntun. Beberapa pemain bukan pemain inti reguler di klub mereka, sehingga mereka harus mengelola menit bermain yang banyak bersama Timnas Indonesia.