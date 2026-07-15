Tatap Musim Baru, Shin Tae-yong Gembleng Fisik Pemain Persija di Awal Pramusim

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih utama Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), langsung mengambil langkah tegas dalam menakhodai timnya.

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut kini fokus penuh untuk meningkatkan kualitas fisik para pemain asuhannya pada awal masa pramusim kompetisi musim 2026/2027

Dikutip dari laman resmi I.League, Rabu, STY menjelaskan karakter permainan yang ingin ia terapkan membutuhkan tingkat kebugaran yang tinggi sehingga ia ingin membekali para pemain dengan fondasi fisik yang kuat.

"Yang paling mendasar adalah fisik. Setelah menyelesaikan latihan fisik, dalam waktu yang tersisa barulah kami akan masuk ke taktik tim. Dengan membangun semua hal ini secara sistematis, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi musim depan," kata STY.

Persija Jakarta resmi melangsungkan sesi latihan perdana di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Selasa (14/7) sore dan merupakan langkah awal mereka menatap musim 2026/2027.

STY menjelaskan pada latihan perdana ini belum ada menu latihan yang intensif untuk Gustavo Almeida serta kolega dan tahap awal difokuskan untuk saling mengenal lebih jauh sebagai satu kesatuan tim sekaligus mempersiapkan kebugaran para pemain.

Pada sesi latihan perdana ini, masih ada beberapa pemain yang absen sebab tengah bergabung dengan Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan.

Sementara itu, pemain-pemain anyar Persija Jakarta yaitu Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov dan Kyohei Sano sudah mengikuti latihan.