Tatyana Sentani Pimpin IWAPI, AHY Dorong Perempuan Pengusaha Bangkitkan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) memperkuat peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian nasional melalui pengembangan kewirausahaan, transformasi digital, dan perluasan akses pasar.

Organisasi pengusaha perempuan ini juga mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar tidak sekadar naik kelas, tetapi mampu melakukan lompatan menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing.

Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X IWAPI 2026 di Hotel Borobudur Jakarta, dengan tema Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan Melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum IWAPI Nita Yudi mengatakan, pemberdayaan perempuan agar mandiri secara ekonomi merupakan tujuan utama organisasi yang telah berdiri selama 51 tahun tersebut.

Melalui jaringan kepengurusan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, IWAPI terus mendorong perempuan Indonesia mengembangkan usaha sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurut Nita, perempuan pengusaha memiliki potensi besar dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Terlebih, sekitar 80 persen usaha anggota IWAPI bergerak di bidang kuliner.

Baca Juga: Nita Yudi Pastikan Pemerintah Dukung Penuh Munas X IWAPI di Jakarta

Potensi tersebut juga terlihat dari keterlibatan anggota IWAPI dalam berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah anggota IWAPI terlibat dalam penyediaan dapur dan layanan pendukung program tersebut sehingga membuka peluang usaha sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan.