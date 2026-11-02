Tatyana Sentani Terpilih Sebagai Ketum IWAPI, Siap Rangkul Seluruh DPD

jpnn.com, JAKARTA - Tatyana Sentani Sutara secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026–2031.

Dia mengajak seluruh Ketua DPD IWAPI di Indonesia, termasuk pengurus yang sebelumnya memiliki pilihan berbeda dalam proses pemilihan untuk kembali bersatu dan bersama-sama bergabung dalam kepemimpinan beliau demi membesarkan IWAPI.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh DPD yang telah berpartisipasi serta menyukseskan Munas X IWAPI 2026," katanya.

Dia menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah.

"Saat ini yang terpenting adalah mengesampingkan perbedaan, merapatkan barisan, serta membangun IWAPI dengan niat baik, ketulusan, dan semangat kebersamaan," ujarnya.

Terkait kegiatan Munaslub yang diselenggarakan oleh pihak lain, Tatyana memilih untuk tidak larut dalam polemik.

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Dia berpandangan bahwa setiap agenda organisasi harus memiliki dasar yang jelas serta dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh Ketua DPD, tanpa membedakan pilihan sebelumnya. Mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan, dan bekerja bersama. Kepemimpinan ini bukan untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh keluarga besar IWAPI. Mari kita besarkan IWAPI dengan niat dan ketulusan, bukan dengan perpecahan," ungkap Tatyana.