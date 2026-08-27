Tatyana Sutara Deklarasikan Diri sebagai Calon Ketum DPP IWAPI 2026–2031

jpnn.com, JAKARTA - Tatyana Sutara mendeklarasikan diri sebagai Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2026–2031.

Deklarasi tersebut menjadi langkah awal Tatyana untuk membawa semangat perubahan dan memperkuat kepemimpinan perempuan pengusaha di Indonesia.

Tatyana mengatakan pencalonannya merupakan bentuk pengabdian untuk melanjutkan perjuangan IWAPI sebagai rumah besar perempuan pengusaha Indonesia.

Dia ingin organisasi tersebut semakin inklusif, progresif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi anggotanya.

“IWAPI harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan dampak nyata bagi anggotanya. Bersama, kita membangun perempuan pengusaha yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi global,” ujar Tatyana.

Menurut Tatyana, penguatan kapasitas perempuan pengusaha menjadi salah satu fokus yang perlu terus didorong melalui kolaborasi, digitalisasi, perluasan akses pasar, serta pembiayaan yang lebih luas.

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Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun mengabdi di IWAPI, Tatyana memiliki rekam jejak dalam membangun sinergi antara UMKM, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Visi kepemimpinannya juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas anggota, regenerasi organisasi, serta penguatan peran IWAPI sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Deklarasi tersebut dihadiri pengurus dan anggota IWAPI dari berbagai daerah, tokoh perempuan, pelaku usaha, serta para pendukung. Mereka menyatakan komitmen untuk mengawal proses pemilihan Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026–2031 secara demokratis, bermartabat, dan mengedepankan semangat persatuan.