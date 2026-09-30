Taufik Hidayat Didakwa Pasal Kekerasan Seksual & Penganiayaan, Terancam Hukuman Berat

jpnn.com - BANDUNG - Terdakwa perkara penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat menjalani sidang perdana beragenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/9). Namun, majelis hakim menggelar sidang secara tertutup. Terdakwa Taufik Hidayat dihadirkan langsung di persidangan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nizar Febriansyah mengatakan dalam persidangan itu JPU mendakwa Taufik Hidayat dengan pasal berlapis.

Taufik didakwa dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Juncto Pasal 15 Ayat 1 Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

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Kemudian, Pasal 451 Juncto Pasal 126 Ayat 2 dan Pasal 468 Ayat 1 Juncto Pasal 126 Ayat 2 Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf A UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Dakwaannya tadi sifatnya kumulatif. Ada tiga dakwaan, yang pertama ada UU TPKS itu Pasal 13, ada Pasal 451 KUHP, dan Pasal 468 ayat 2 KUHP,” kata Nizar saat ditemui seusai sidang. Dia menjelaskan bahwa untuk mengungkap fakta-fakta penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat, pihaknya akan menghadirkan 20 saksi, yang lima di antaranya ialah ahli, untuk memberikan keterangan di persidangan.

"Kami akan menilai bobot-bobot yang bisa dipertanggungjawabkan atau diperiksa secara persidangan supaya sidang ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mungkin juga tidak terlalu lama. Yang penting efisiensinya tercapai," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, sidang beragendakan pembacaan dakwaan JPU itu berlangsung secara tertutup bagi umum karena perkara itu berkaitan dengan TPKS.

Sidang baru akan dibuka untuk umum ketika memasuki tahap pembacaan putusan.