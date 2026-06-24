Taufik Hidayat Ditempatkan di Sel Khusus dan Dipantau CCTV

jpnn.com, BANDUNG - Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR (29), resmi mendekam di rumah tahanan (rutan) Mapolda Jabar.

Adapun tersangka ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan ketat.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, TH ditempatkan di sel isolasi agar seluruh pergerakannya dapat dipantau oleh petugas.

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"Kami akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, kami sudah pasang CCTV dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua," kata Irjen Pol Rudi di Mapolda Jabar, Selasa (23/6/2026) malam.

Menurutnya, penempatan Taufik Hidayat di sel khusus yang dilengkapi CCTV bukan tanpa alasan.

Irjen Pol Rudi menyebut tindakan penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap YTR tergolong sangat sadis.

"Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar, ya, kebiasaan, perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu sadis," ucapnya.

Selain pengawasan melalui kamera pemantau, pihaknya juga akan melakukan pendalaman dari sisi medis.