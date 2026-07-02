Taufik Hidayat Masih Sempat Melakukan Kegiatan Selingan saat Menyekap YTR, Parah!
jpnn.com - BANDUNG - Taufik Hidayat (TH) masih sempat melakukan kegiatan selingan, yakni berkencan dengan seorang wanita lain di sebuah hotel ketika YTR sedang disekap di dalam kosan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan mengatakan, fakta tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan penyidik setelah beredar rekaman kamera pengawas (CCTV) di media sosial yang memperlihatkan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR itu memasuki sebuah penginapan bersama seorang wanita.
"Yang bersangkutan mengakui, tetapi tanggal dan waktunya dia lupa, tetapi yang ada di CCTV itu benar bersangkutan, yaitu TH sendiri," kata Hendra di Bandung, Kamis (2/7).
Hendra menegaskan peristiwa tersebut terjadi saat korban YTR masih berada dalam penguasaan tersangka dan diduga masih mengalami penyekapan serta penganiayaan.
"Kalau untuk waktunya, korban ini masih dalam penguasaan dia. Tentu saja ini menjadi 'selingan' yang dilakukan selama dia melakukan penyekapan dan penganiayaan berat kepada korban," kata Hendra.
Ia mengatakan penyidik masih mendalami informasi lain yang beredar, termasuk dugaan Taufik Hidayat membawa telepon seluler milik teman kencannya tersebut, serta persoalan pembayaran hotel yang diduga belum dibayar oleh tersangka.
"Untuk yang terkait ini masih kami dalami karena belum kita (penyidik) tanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang diduga berlangsung selama sekitar tiga tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Taufik Hidayat punya kegiatan selingan saat melakukan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR.
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