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Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung Ditangkap

Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung Ditangkap
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(Wajah terduga pelaku penyiksaan perempuan atas nama Taufik Hidayat atau TH yang dirilis Polda Jabar. Foto: doc. Humas Polda Jabar)

jpnn.com - Taufik Hidayat atau TH, pelaku penganiayaan sadis dan penyekapan di Kabupaten Bandung sudah ditangkap.

Informasi penangkapan Taufik dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.

"Iya betul (sudah ditangkap)," kata Hendra saat dihubungi, Selasa (23/6/2026) malam. 

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Hendra mengungkapkan, Taufik ditangkap jajaran Polda Jabar di wilayah Bandung Raya.

Meski tak merinci lokasi tepatnya, beredar info penangkapan dilakukan di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, Polda Jabar merilis daftar pencarian orang (DPO) Taufik Hidayat alias TH, pelaku penganiayaan sadis terhadap kekasihnya berinisial YTR. 

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YTR disiksa dan disekap hampir tiga tahun oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka berat dan kehilangan kedua matanya. 

Saat ini, korban penyiksaan menjalani perawatan intensif di RS Hasan Sadikin Bandung.(mcr27/jpnn)

Taufik Hidayat pelaku penyiksaan dan penyekapan perempuan di Kabupaten Bandung, sudah ditangkap Polda Jabar pada Selasa malam.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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