menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Taufik Hidayat Penyiksa YTR di Bandung Segera Disidang

Taufik Hidayat Penyiksa YTR di Bandung Segera Disidang

Taufik Hidayat Penyiksa YTR di Bandung Segera Disidang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka Taufik Hidayat diserahkan ke Kejari Kabupaten Bandung untuk dilakukan proses sidang, Selasa (8/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tersangka kasus penganiayaan sadis dan penyekapan, Taufik Hidayat, akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jelekong, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung.

Berkas perkara Taufik dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Kejari Kabupaten Bandung setelah dinyatakan rampung.

Pelimpahan berkas tahap II dilakukan di Gedung Dittahti Polda Jabar kepada Kejaksaan pada Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

Kajari Kabupaten Bandung Nurmajani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti dari Polda Jabar. 

Selanjutnya, proses hukum akan berjalan dengan agenda persidangan, dan penunjukan jaksa penuntut umum (JPU).

"Alhamdulillah tadi sudah ada penyerahan tersangka dan barang bukti tahap dua dari pihak Polda ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung," kata Nurmajani saat ditemui di Kantor Kejari Kabupaten Bandung, Jalan Jaksa Naranata, Baleendah.

Baca Juga:

"Penyerahan tersangka ini atas nama tersangka Taufik Hidayat bin Tata," lanjutnya. 

Nurmajani menuturkan, Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari tindak pidana kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan atau penyanderaan, dan penganiayaan berat.

Tersangka Taufik Hidayat ditahan sementara di Lapas Jelekong sembari menunggu jadwal sidang perdana oleh Kejari Kabupaten Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co