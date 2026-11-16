Taufik Hidayat Terancam Bayar Restitusi Rp1,5 Miliar

jpnn.com, BANDUNG - Terdakwa kasus penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap YTR, Taufik Hidayat, terancam harus membayar restitusi atau ganti rugi sebesar Rp1,57 miliar.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah merampungkan penghitungan nilai kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana tersebut.

"LPSK juga telah menghitung nilai restitusi bagi YTR (Yuvita Tri Rezeki) sebesar Rp1.577.602.626. Hasil penghitungan tersebut telah disampaikan kepada penuntut umum dan Majelis Hakim PN Bale Bandung sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati saat ditemui di PN Bale Bandung, Senin (16/11/20026).

Sri memastikan pihaknya berkomitmen untuk memberi pendampingan kepada YTR termasuk ketika menjalani persidangan di pengadilan. YTR mesti dilindungi kondisi psikologisnya agar tak tertekan ketika memberi kesaksian di muka sidang.

"Karena itu, kondisi psikologis, rasa aman, dan kesiapan korban harus menjadi perhatian agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan," ujar dia.

Berkaca dari kasus YTR, Sri mengingatkan pentingnya memahami relasi kuasa dalam hubungan personal, termasuk pacaran dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk harapan untuk menikah, tidak boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya," tegasnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan pertolongan kepada korban, termasuk ketika kekerasan berlangsung dalam relasi personal. Masyarakat harus peka mengenali tanda-tanda terjadinya kekerasan.