Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan-Penyiksaan Wanita Ditempatkan di Sel Khusus

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR (29). Taufik Hidayat ditangkap di sebuah rumah milik kerabat pelaku di Perumahan Griya Pesona, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jabar, Selasa (23/6) sore. Seusai melakukan penangkapan, Polda Jawa Barat menempatkan Taufik Hidayat (TH), di sel khusus selama menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan tersangka akan ditempatkan seorang diri di ruang tahanan yang dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan berada dalam pengawasan ketat petugas.

“Kemudian kami akan lakukan penahanan di sel khusus yang sudah dipasang CCTV dan berada sendiri dalam pengawasan kami semua,” kata Rudi di Bandung, Selasa (23/6).

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Jenderal bintang dua itu mengatakan saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka sebelum melakukan penahanan untuk mendalami perkara tersebut.

“Malam ini kami lakukan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kami lakukan penahanan dan besok akan diteruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ungkapnya.

Irjen Rudi menyebut penyidik juga akan melibatkan sejumlah ahli, termasuk ahli kejiwaan guna mengetahui kondisi psikologis tersangka dan melengkapi proses penyidikan. “Termasuk, juga melibatkan beberapa ahli, ahli kejiwaan, supaya kami mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka,” katanya.

Dia menilai tindakan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban merupakan perbuatan yang keji dan di luar batas kewajaran.

Dari hasil pemeriksaan, tambah dia, menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa bagian tubuh korban yang diduga akibat penyekapan dan penganiayaan selama tiga tahun.