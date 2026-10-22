Taufiqurachman Ruki Ungkap 3 Faktor Pemicu Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Komjen Pol (Purn) Drs. Taufiqurachman Ruki memaparkan tiga faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi.

“Kebutuhan ekonomi (corruption by need), keserakahan (corruption by greed), serta kelemahan atau kekeliruan sistem (wrong system),” ujar Ruki dalam Talkshow Nasional bertema “Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan” di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Ruki, korupsi merupakan persoalan yang perlu dipahami secara menyeluruh.

Selain berkaitan dengan integritas individu, praktik korupsi juga dapat dipengaruhi kondisi ekonomi dan sistem tata kelola yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Faktor pertama adalah kebutuhan ekonomi, di mana tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan, terutama pada tingkat pegawai dengan keterbatasan penghasilan.

Dirinya menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk melalui perbaikan kesejahteraan dan penguatan sistem pengawasan seperti yang dibangun Kementerian Kehutanan melalui Sistem ACTION.

Meski demikian, kebutuhan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan korupsi.

“Upaya pencegahan tetap harus disertai penegakan aturan dan pembentukan integritas,” kata dia.