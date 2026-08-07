Tavares Bangga Bawa Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Kutukan 22 Tahun Berakhir

jpnn.com - GIANYAR - Pelatih Bernardo Tavares tak bisa menyembunyikan rasa lega setelah sukses mengantar Persebaya Surabaya mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung selama 22 tahun.

Pria asal Portugal itu menegaskan kemenangan di Piala Presiden 2026 menjadi penanda berakhirnya sejarah panjang tanpa trofi besar bagi Bajul Ijo.

"Kami meraih trofi Piala Presiden pertama untuk Persebaya. Dan 22 tahun tanpa trofi besar, sejarah buruk itu sekarang berhenti," ujar Tavares.

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Persebaya memastikan diri sebagai juara Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 6-5, seusai bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8) malam.

Persebaya lebih dulu memimpin lewat sontekan M. Ramadhan Sananta pada menit ke-20 setelah memanfaatkan umpan silang Rachmat Irianto.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan tiga menit karena Persib mampu menyamakan kedudukan melalui Patricio Matricardi.

Skor 1-1 tidak berubah hingga 120 menit pertandingan berakhir sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti.

Pergantian kiper menjadi keputusan krusial ketika Reza Arya, yang masuk menggantikan Ernando Ari pada babak kedua, tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan dua eksekutor Persib.