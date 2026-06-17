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Tavares Bongkar Alasan Persebaya Rekrut 5 Pemain Lokal

Tavares Bongkar Alasan Persebaya Rekrut 5 Pemain Lokal
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Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. Foto: Dokumentasi Persebaya Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tidak sembarangan dalam berburu pemain untuk menghadapi musim baru. 

Perekrutan lima pemain lokal sekaligus dilakukan sebagai bagian dari strategi pelatih Bernardo Tavares untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan memiliki kedalaman tim yang kuat.

Lima nama yang didatangkan yakni Reza Arya, Syahrul Lasinari, Ricky Pratama, Dicky Kurniawan, dan Yusuf Meilana.

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Masing-masing memiliki peran yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan tim Bajul Ijo.

Persebaya menghadirkan Reza Arya untuk memperketat persaingan dengan Ernando Ari. Kehadirannya diharapkan membuat kualitas lini terakhir Bajul Ijo semakin meningkat karena tidak ada pemain yang merasa aman dengan posisinya.

Untuk sektor pertahanan, Syahrul Lasinari dipilih karena kemampuannya bermain di beberapa posisi. 

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Fleksibilitas tersebut dianggap sangat penting mengingat panjangnya kompetisi yang kerap diwarnai cedera maupun akumulasi kartu.

Di sektor sayap, Ricky Pratama direkrut untuk menambah daya gedor tim. 

Persebaya Surabaya merekrut lima pemain baru menjelang kompetisi Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares memiliki alasan memilih kelima pemain itu.

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