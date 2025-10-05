Tavares Cabut, PSM Makassar Tunjuk Ahmad Amiruddin Sebagai Pelatih

jpnn.com, JAKARTA - PSM Makassar menunjuk Ahmad Amirrudin sebagai pelatih interim untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Bernardo Tavares.

"Asisten pelatih, Ahmad Amiruddin akan bertindak sebagai caretaker sampai ditetapkannya pelatih kepala yang baru," tulis pernyataan resmi klub dari laman resmi I.League, Minggu.

Ahmad Amiruddin bukan merupakan sosok asing di dalam tubuh PSM Makassar karena ia sudah menjadi asisten pelatih tim berjuluk Juku Eja tersebut sejak musim 2022/2023.

Masih pada pernyataan resmi tersebut, PSM mengucapkan terima kasih kepada Bernardo Tavares yang sudah menangani klub tersebut selama kurang lebih 3,5 musim.

PSM Makassar menyatakan menerima keputusan kepergian Bernando Tavares yang merupakan sosok kunci keberhasilan meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2022/2023.

"Kegiatan operasional tim tetap berjalan normal dan fokus untuk menatap sisa pertandingan di musim kompetisi 2025/26. Tim akan kembali melakukan persiapan latihan pada tanggal 10 Oktober 2025 setelah jeda FIFA International Break," tulis pernyataan resmi tersebut.

Baca Juga: Ini Penyebab Kekalahan Persija Jakarta dari PSM Makassar

"Terakhir, PSM Makassar berharap support penuh dari seluruh pendukung setianya. Perjuangan tim masih panjang dan akan terus berlanjut di musim 2025/26. Dukungan dan doa dari seluruh pecinta PSM Makassar sangat penting ke depannya. Terima kasih, Ewako!," katanya.

Selanjutnya PSM Makassar akan menghadapi pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026 menjamu Arema FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (19/10). (antara/jpnn)