JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Tavares Curhat soal Kekalahan Persebaya dari Madura United, Pahit & Menyedihkan

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui timnya mengalami masalah dalam penyelesaian akhir saat menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (17/4).

Persebaya keok 1-2. Kekalahan nan pahit, karena terjadi di kandang sendiri dan beruntun setelah di pekan ke-27 takluk di kandang Persija.

Kegagalan meredam Madura United pun membuat Persebaya tertahan di klasemen, mulai menjauh dari Top 4.

“Memang ini menjadi masalah kami; tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi akurasinya masih kurang. Itu yang harus kami perbaiki,” tutur Tavares.

Dia menilai anak asuhnya sudah menunjukkan permainan yang berkembang, terutama di babak kedua. Persebaya mampu menciptakan tekanan dan berbagai peluang berbahaya, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.

“Di babak kedua saya pikir kami menciptakan banyak peluang dan dinamika permainan yang baik. Tetapi terkadang kami kurang beruntung. Ada tembakan yang diblok, ada yang keluar, atau peluang yang tidak berbuah gol,” tuturnya.

