Tawarkan Garansi, Visara Kembalikan Biaya Jasa Jika Pengajuan Visa Ditolak
jpnn.com, JAKARTA - Pengurusan visa dikenal rumit, dan biayanya sering lebih sulit dibaca daripada persyaratannya.
Melihat fakta itu, Visara, layanan bantuan visa yang dikelola PT Melanglang Buana Indonesia, menampilkan harga setiap jenis visa yang sudah mencakup biaya pemerintah dan mengembalikan biaya jasanya jika permohonan ditolak.
CEO Visara Ramiz Azhar mengatakan kebijakan itu berangkat dari satu prinsip sederhana, pemohon berhak tahu ke mana setiap bagian uangnya pergi.
"Biaya visa terdiri dari beberapa lapis biaya pemerintah yang sama siapa pun pengajunya, biaya jasa pendamping dan biaya pihak ketiga seperti penerjemahan atau legalisasi,” ungkap Ramiz, Kamis (19/11).
Ramiz menuturkan kerumitan pengurusan visa setidaknya datang dari tiga lapis.
Pertama, kata dia, antarnegara, setiap negara menetapkan sendiri siapa yang memerlukan visa, dokumen apa yang diminta, dan bagaimana permohonan diajukan.
Kawasan Schengen, misalnya, mensyaratkan asuransi perjalanan dan membatasi kunjungan singkat 90 hari dalam periode 180 hari.
“Negara lain mungkin tidak meminta asuransi, tetapi mensyaratkan wawancara,” jelas dia.
CEO Visara Ramiz Azhar mengatakan kebijakan itu berangkat dari satu prinsip sederhana, pemohon berhak tahu ke mana setiap bagian uangnya pergi.
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