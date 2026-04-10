Tawarkan Pengalaman Spesial, Minor Hotels Perkenalkan Platform Data dan AI Global

Minor Hotels memperkenalkan platform digital baru. Foto: minorhotels

jpnn.com, JAKARTA - Minor Hotels mempercepat langkah transformasi digitalnya dengan menggandeng sejumlah raksasa teknologi global.

Minor Hotels berkolaborasi dengan Google Cloud, Salesforce, OneTrust, dan Deloitte untuk mengembangkan platform data dan kecerdasan buatan (AI) berskala global.

Langkah itu disebut sebagai salah satu investasi teknologi terbesar dalam sejarah Minor Hotels.

Tujuannya jelas: memperkuat fondasi digital perusahaan sekaligus menghadirkan pengalaman tamu yang lebih personal, di lebih dari 640 properti yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Platform baru tersebut akan menjadi “otak” terpadu yang menghubungkan data tamu, aktivitas pemasaran, hingga operasional layanan.

Dengan sistem pintar, Minor Hotels dapat mengenali preferensi pelanggan secara lebih konsisten, meski mereka berpindah brand atau negara.

Hasilnya, komunikasi dan penawaran bisa disesuaikan secara real-time berdasarkan riwayat dan kebutuhan masing-masing tamu.

Menariknya, platform kini mengadopsi teknologi AI terkini seperti generative AI, intelligent agents, hingga otomasi cerdas. Implementasi penuh ditargetkan rampung pada 2026.

