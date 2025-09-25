Tawarkan Produk Keuangan Inovatif, Home Credit Berkolaborasi dengan AsetKu

jpnn.com, JAKARTA - PT Home Credit Indonesia (Home Credit) berkolaborasi dengan PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) untuk membuka kesempatan baru bagi masyarakat Indonesia melalui akses yang luas terhadap layanan keuangan.

Dalam kerja sama yang dimulai sejak September 2025 ini, pelanggan Home Credit dengan kriteria tertentu bisa mengakses penawaran layanan pinjaman tunai AsetKu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam setiap momen hidupnya.

Penawaran layanan inovatif ini dapat diakses melalui aplikasi My Home Credit yang bisa diunduh di Google Play Store dan App Store.

"Kerja sama ini merupakan pencapaian signifikan bagi Home Credit dan AsetKu karena ini adalah pertama kalinya bagi kedua belah pihak akan mengintegrasikan keunggulannya masing-masing untuk dapat menciptakan kesempatan baru dalam hidup masyarakat Indonesia melalui layanan keuangan yang inklusif," ujar Animesh Narang, Chief Executive Officer Home Credit.

Kerja sama ini juga menjadi kolaborasi strategis antara perusahaan yang menjadi bagian dari ekosistem grup finansial grup MUFG di Indonesia.

Seperti diketahui, Home Credit dimiliki oleh Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri Bank), bank yang dimiliki oleh MUFG.

Sementara itu, AsetKu dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia yang dimiliki oleh Silvrr Technology Co., Ltd. (Akulaku), perusahaan yang merupakan salah satu portfolio investasi MUFG di Asia Tenggara sejak 2022.

"Kami bangga bermitra dengan Home Credit Indonesia untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia melalui teknologi, literasi keuangan, dan solusi pembiayaan yang mudah, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat," kata Kim Sam, Chief Executive Officer AsetKu.(chi/jpnn)