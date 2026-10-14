Tawarkan Solusi Produktivitas Nasional, ISTMI Siap Berkolaborasi dengan Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI) menawarkan kerja sama dan kolaborasi strategis kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk menghadirkan solusi peningkatan produktivitas dan efisiensi industri nasional.

Penawaran tersebut disampaikan langsung oleh Dewan Pengurus ISTMI Periode 2025–2028 saat melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ketua Umum ISTMI Halid Ali Balfas menyampaikan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas industri merupakan dua elemen mendasar yang harus berjalan beriringan.

ISTMI siap berkontribusi secara sukarela untuk membantu perusahaan-perusahaan nasional mengidentifikasi pemborosan (waste), merancang perbaikan proses kerja, serta mengoptimalkan efisiensi operasional.

"ISTMI hadir bukan untuk meminta program khusus, melainkan menawarkan kompetensi dan jejaring profesional yang kami miliki untuk mendukung program-program strategis Kemnaker," tegas Halid Ali Balfas dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (14/10/2026)

Selain fokus pada solusi produktivitas nasional, ISTMI juga menyampaikan dua poin kontribusi strategis lainnya kepada Kemnaker.

Baca Juga: Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 2 Angkatan II

Pertama, Penguatan Pelatihan Vokasi Nasional: ISTMI menawarkan kepakaran para anggotanya di bidang Teknik Industri dan Manajemen Industri untuk terlibat aktif sebagai instruktur (trainer) dalam program-program pelatihan vokasi Kemnaker sesuai kebutuhan modul nasional.

Kedua, Agenda Rakernas dan Milad ke-40 ISTMI sekaligus memperingati empat dasawarsa berdirinya organisasi pada 22 November mendatang sebagai momentum penguatan kontribusi bagi pembangunan SDM dan industri nasional.