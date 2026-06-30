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Tawuran Geng Motor Tewaskan 1 Orang, Perintah Kapolda Jambi Sangat Jelas

Tawuran Geng Motor Tewaskan 1 Orang, Perintah Kapolda Jambi Sangat Jelas
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Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji.ANTARA/HO/Humas Polda Jambi

jpnn.com, JAMBI - Tawuran antar-kelompok geng motor di wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan seorang meninggal dunia.

Kapolda Jambi memerintahkan jajaran polres menangkap seluruh geng motor yang meresahkan masyarakat.

"Kapolda telah memerintahkan jajaran agar bertindak tegas terhadap geng motor yang melakukan tindakan kekerasan, apalagi sudah menghilangkan nyawa orang," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji, Senin.

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Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tawuran terjadi pada Minggu (28/6) dini hari, bermula dari ajakan tawuran melalui media sosial yang melibatkan dua kelompok geng motor di wilayah itu.

Saat rombongan menuju lokasi, terjadi aksi pengadangan yang berujung pada tindak kekerasan menggunakan senjata tajam serta perampasan satu unit sepeda motor.

Korban penganiayaan bernama Gustianto meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pemayung.

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Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polres Batanghari bersama Polres Muaro Jambi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan sejumlah saksi dan barang bukti.

Kemudian melakukan koordinasi lintas wilayah hukum guna mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan.

Kapolda Jambi memerintahkan jajaran polres menangkap geng motor yang terlibat tawuran.

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