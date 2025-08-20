Tawuran Maut Antargeng di Cirebon, 1 Pemuda Tewas Kena Bacok
jpnn.com - Kasus tawuran antargeng di Cirebon, Jawa Barat, memakan korban. Seorang pemuda berinisial K (21) tewas akibat luka bacok.
Personel Polres Cirebon Kota sedang menyelidiki kasus tawuran di Jalan Kesunean Cirebon itu.
Kanit I Reserse Umum Satreskrim Polres Cirebon Kota IPDA Gunawan mengatakan peristiwa itu bermula setelah dua kelompok pemuda sepakat bertemu di lokasi tersebut.
Kemudian terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam antara dua kelompok pemuda.
"Ini memang tawuran antarkelompok pemuda, mereka sudah janjian secara daring. Ini termasuk kasus tawuran geng konten melibatkan kelompok Hura-hura melawan Enjoy Tengah," kata dia di Cirebon, Selasa (19/8/2025).
Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya dan hal itu diduga menjadi penyebab korban tewas.
"Korban usia 21 tahun, meninggal dunia akibat terkena senjata tajam," ujarnya.
Jenazah korban kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum dan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis secara lengkap guna memperkuat penyelidikan.
Seorang pemuda berinisial K (21) tewas kena bacok saat tawuran antargeng di Cirebon, Jawa Barat. Satu pelaku sudah ditangkap polisi.
