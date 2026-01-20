menu
Tawuran Pecah di Jatinegara Jaktim
Tawuran. Ilustrasi. Grafis: Dokumentasi JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tawuran puluhan pemuda dari dua kelompok terjadi di Jalan DI Pandjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Tawuran terjadi pada Senin (19/1/) malam.

"Kejadiannya (tawuran) semalam di Jalan DI Panjaitan, yang terlibat banyak sekitar lebih dari 20 orang," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono, Selasa.

Dia mengatakan kedua kubu saling serang melempari batu, menembakkan kembang api, membawa senjata tajam hingga bom molotov.

Tawuran tersebut langsung dibubarkan oleh personel kepolisian yang tiba di lokasi.

Pihak kepolisian bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian setelah menerima laporan dari warga tentang adanya aksi tawuran tersebut.

Tak butuh waktu lama, aksi tawuran berlangsung sekira 20 menit dan berhasil dibubarkan pihak kepolisian.

Tidak ada pelaku yang diamankan karena mereka langsung melarikan diri saat petugas datang.

