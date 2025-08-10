Tayang 11 Agustus di ANTV, Mangal Lakshmi Hadirkan Kisah Keluarga Penuh Drama

menu
Series India Mangal Lakshmi tayang di ANTV. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menayangkan series India terbaru berjudul Mangal Lakshmi, pada Senin, 11 Agustus 2025 pukul 14.30 WIB.

Dibintangi Deepika Singh sebagai Mangal, Naman Shaw sebagai Adit, dan Sanika Amit sebagai Lakshmi, serial ini menjanjikan cerita penuh emosi yang mampu mengaduk perasaan penonton.

Mangal Lakshmi mengisahkan kehidupan Mangal, seorang ibu rumah tangga sederhana yang rela berkorban dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Mangal tinggal bersama suaminya, Adit, dua anak mereka, dan mertuanya.

Meski sering diremehkan Adit karena dianggap tidak berpendidikan dan berpakaian sederhana, Mangal tetap sabar dan setia demi keluarganya.

Dalam menghadapi tekanan rumah tangga, Mangal juga membimbing sepupunya, Lakshmi, seorang gadis muda cerdas dan modern yang hidupnya tidak mudah.

Lakshmi kerap mendapat perlakuan buruk dari ibu Mangal, Shanti, dan saudara perempuannya, Lipika. Namun, cinta dan dukungan Mangal selalu menjadi kekuatan bagi Lakshmi.

Episode perdana memperlihatkan Mangal yang tengah mempersiapkan kedatangan keluarga calon pasangan Lakshmi. Dia berdoa agar perjodohan itu berjalan lancar dan meminta Lakshmi untuk tampil cantik dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Lakshmi dibuat terkejut saat melihat bibinya, Chachi, menjual barang peninggalan orang tua mereka demi kebutuhan sehari-hari.

ANTV hadirkan Mangal Lakshmi, series India tentang perjuangan Mangal, ibu rumah tangga yang rela berkorban demi keluarga.

