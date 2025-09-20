Tayang 13 November, Film Pesugihan Sate Gagak Rilis Teaser Trailer Dan Poster

jpnn.com, JAKARTA - Film Pesugihan Sate Gagak baru saja merilis teaser trailer dan poster melalui kanal Instagram resmi @cahayapictures.id.

Teaser trailer dan poster tersebut hadir dengan konsep yang berbeda, menampilkan kelucuan yang bisa membuat penasaran penonton.

Teaser trailer berdurasi satu menit itu hadir dengan konsep iklan palsu yang terbilang anti-mainstream, menawarkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan teaser film yang biasanya menyuguhkan cuplikan adegan di dalam film.

Dalam teaser, Ardit Erwandha, Yono Bakrie, dan Benedictus Siregar seolah berperan sebagai bintang iklan yang tengah mempromosikan dagangan mereka.

Dengan gaya penuh percaya diri, tetapi dengan rasa takut, mereka memperlihatkan kelezatan sate gagak buatan mereka, lengkap dengan narasi ala promosi kaki lima yang kocak dengan resep istimewanya.

Namun, alih-alih manusia, justru para hantu yang terlihat lahap menyantap suguhan sate tersebut.

Produser Aoura Lovenson menuturkan bahwa keputusan memilih format yang berbeda ini mempunyai tujuan khusus.

"Sejak awal kami memang ingin bikin sesuatu yang fresh, segar, dan nggak biasa. Teaser ini bukan sekadar pengenalan film, tetapi juga cara kami kasih ruang tawa di tengah situasi sosial politik yang makin bikin kepala panas," ujar Aoura Lovenson.