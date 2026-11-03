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Tayang 24 Desember, Begini Sinopsis Film 5 cm Revolusi Hati

Tayang 24 Desember, Begini Sinopsis Film 5 cm Revolusi Hati
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Konferensi pers peluncuran poster film 5 CM Revolusi Hati di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (1/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Soraya Intercine Films meluncurkan poster sekaligus mengumumkan tanggal penayangan film 5 cm Revolusi Hati.

Momen peluncuran poster tersebut digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (1/11) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, para pemain lantas menceritakan soal karakter yang mereka perankan di film garapan Emil Heradi itu.

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Berperan sebagai Asep, Ali Fikry menuturkan karakternya digambarkan sebagai sosok paling cair di antara sahabat-sahabatnya yang lain.

Kehadirannya menjadi pencair suasana sekaligus membawa warna tersendiri dalam kelompok pertemanan tersebut.

"Asep itu salah satu dari empat sahabat cowok-cowok. Dia tuh yang paling cair, yang paling bikin suasananya seru. Terus dia ini punya mimpi, yaitu bisa traktir teman-temannya. Sesimpel itu," ujar Ali Fikry.

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Sementara itu, Roman King bakal menghidupkan kembali karakter ikonik Zafran.

Dia menuturkan karakter yang diperankannya itu tetap memiliki sisi puitis dan jiwa seni. Roman King menyebut, ada ciri khas yang melekat pada karakternya tersebut.

Soraya Intercine Films resmi meluncurkan poster sekaligus mengumumkan tanggal penayangan film 5 cm Revolusi Hati.

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