jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga yang berjudul Desember Jani akan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026.

Lewat Desember Jani, rumah produksi Palari Films menghadirkan cerita keluarga yang bisa menjadi awal sebuah percakapan. Setelah menonton bersama, obrolan di rumah bisa menjadi resolusi pertama tahun ini: komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat.

Film yang menjadi debut film panjang sutradara Ariani Darmawan itu bercerita tentang dinamika keluarga Jani.

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Sepuluh hari setelah Julia (Hyori Mika) pergi dari rumah tanpa pamit, Jani (Chempa Puteri) cuma ingin kakaknya itu pulang. Dia tahu ibunya, Winnie (Sigi Wimala), adalah penyebab Julia pergi. Hubungan mereka semakin renggang, sementara Winnie sibuk bekerja untuk menutupi rasa bersalahnya. Hanya Oma (Tutie Kirana) yang bisa menghibur Jani.

Diam-diam, Jani masih berhubungan dengan Julia. Selama empat hari di bulan Desember, Jani harus memilih. Terus diam demi kakaknya, atau akhirnya bicara.

Lewat pendekatan slice of life, Desember Jani menghadirkan momen-momen yang akrab dengan keseharian: obrolan di meja makan, lumpia yang disiapkan Oma, hingga pesan singkat antara kakak dan adik.

Empat perempuan dari tiga generasi ini dihadirkan dengan tulus, sehingga penonton bisa ikut bercermin pada keluarganya sendiri.

"Film ini tentang keluarga, dan lebih dari itu, tentang hubungan anggota keluarganya. Bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana kita bisa melihat hal-hal dari sudut pandang yang lain untuk terus mencoba mengerti anggota keluarga kita,” ungkap sutradara Ariani Darmawan.