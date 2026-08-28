Tayang di OTT, Bloody Smart Siap Teror Penonton Dari Layar Kaca
jpnn.com - Serial live action yang diadaptasi dari karya maestro komik horor legendaris Jepang Junji Ito berjudul 'Bloody Smart' siap meneror penonton dari layar kaca.
Pasalnya, serial tersebut telah tayang di platform streaming CATCHPLAY+.
Terdiri dari 10 episode, Bloody Smart mengisahkan tentang Zhao Jia-qi (Buffy Chen), seorang siswa yang pindah bersama ibu tunggalnya, He Li-fen (Gigi Leung), ke kota misterius 'Chongming' yang mengklaim memiliki tingkat kelulusan 100 persen.
Di sana, mereka menemukan 'Lembaga Bimbingan Belajar Chongming' dengan prinsip mengerikan, yakni hanya mereka yang memiliki nilai tinggi berhak untuk bertahan hidup.
Sun Chin-yueh yang berperan Pak Guru Kao mengaku sangat bersemangat bisa terlibat dalam proyek tersebut.
Dia lantas mengungkapkan hal yang paling membekas baginya dari proyek itu.
"Di koridor luar kelas dipajang deretan foto siswa berleher miring yang berhasil masuk kelas intensif di masa lalu. Atmosfernya sangat aneh dan terasa sangat nyata," ujar Sun Chin-yueh dalam meterangannya.
Kengerian sistem di Chongming juga diperlihatkan melalui fasilitas 'Kelas Intensif Perorangan'.
Serial live action yang diadaptasi dari karya maestro komik horor legendaris Jepang Junji Ito berjudul 'Bloody Smart' siap meneror penonton dari layar kaca.
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