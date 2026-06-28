TB Hasanuddin Minta Pelatihan Manajemen Koperasi Dilakukan Tanpa Latihan Militer

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap dilanjutkan, tetapi pendekatan militer yang telah menimbulkan korban jiwa perlu dihentikan,” ujar TB Hasanuddin, di Jakarta, Sabtu (28/6).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya salah satu calon manajer KDKMP, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, saat mengikuti Latsarmil.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan, hingga saat ini tercatat lima peserta SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dunia selama mengikuti pendidikan.

Korban kelima adalah Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, Anisa Muyassaroh (Balikpapan) dilaporkan meninggal akibat heat stroke dan henti jantung, Yonanda Muhammad Taugiq (Baturaja) akibat cardiac arrest (henti jantung), serta Novia Rahmadhani Sihotang (Jakarta) meninggal setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).

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Dengan meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, jumlah korban jiwa menjadi lima orang.

TB Hasanuddin menegaskan tugas utama calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah mengelola koperasi secara profesional, mengembangkan usaha, memperkuat tata kelola, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.