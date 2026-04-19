TB Hasanuddin Ungkap Alasan Blanket Overflight Ditolak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai usulan blanket overflight clearance yang diajukan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dari sisi keamanan, hukum, maupun kedaulatan negara.
Pertama, kata dia, dari aspek keamanan kawasan, pemberian blanket clearance dinilai dapat memperkeruh situasi geopolitik yang tengah memanas.
Menurut TB Hasanuddin, kebijakan tersebut berisiko menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik internasional.
“Bayangkan jika terjadi konflik militer di kawasan seperti Laut China Selatan, Selat Taiwan, atau bahkan Selat Malaka, dan Indonesia memberikan izin lintas bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat. Kita bisa dipersepsikan sebagai pihak yang mendukung salah satu blok,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (19/4).
TB menegaskan persepsi tersebut berpotensi menempatkan Indonesia sebagai target dari pihak yang berseberangan, sehingga meningkatkan risiko keamanan bagi masyarakat dan wilayah nasional.
Kedua, dari sisi hukum, TB Hasanuddin menyoroti adanya persoalan serius terkait kepercayaan.
Dia merujuk pada informasi yang menyebut adanya dugaan pelanggaran ruang udara Indonesia oleh pihak Amerika Serikat sebanyak 18 kali.
“Ini preseden yang buruk. Bagaimana mungkin kita memberikan keleluasaan, sementara ada catatan pelanggaran yang belum dituntaskan?” lanjut TB Hasanuddin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Kang TB Singgung Aktor Intelektual
- Soroti Keputusan Denda KPPU ke Pindar, FH UI: Tak Didukung Pembuktian yang Kuat
- Kepastian Hukum Investasi Hijau Diuji di Makassar
- Ibas Dorong Mahasiswa dan Lembaga Bersinergi Hadapi Kompleksitas Hukum
- DPR Tak Pernah Diinformasikan Pemerintah soal Perjanjian Overflight Clearance AS
- FUII Dukung Menteri HAM soal Kasus Andrie Yunus, Ingatkan Soal Abuse of Power