TB Hasanuddin Ungkap Undang-Undang yang Dilanggar Atas Dugaan Penyadapan Ilegal
jpnn.com, JAKARTA - Praktik penyadapan secara ilegal tanpa landasan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
TB Hasanuddin menjelaskan perlindungan hak komunikasi dan informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
"Penyadapan ilegal tanpa landasan hukum merupakan pelanggaran serius. Negara harus menjamin perlindungan hak individu, termasuk hak atas privasi dan komunikasi yang dijamin konstitusi," ujar TB Hasanuddin, Rabu (4/11).
Dia melanjutkan ketentuan mengenai larangan penyadapan secara ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya.
Dalam Pasal 31 ayat (1), disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam komputer maupun sistem elektronik milik orang lain.
Praktik penyadapan secara ilegal tanpa landasan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
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