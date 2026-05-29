TBI Pondok Indah hadirkan TEC 2026, bekali siswa SD-SMP tampil di panggung profesional

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama berkumpul di TBI English Challenge (TEC) 2026, yang digelar oleh The British Institute (TBI) Pondok Indah dalam rangka perayaan 42 tahun TBI di Indonesia.

Kegiatan hadir bukan sekadar sebagai kompetisi Bahasa Inggris, tetapi sebagai ruang bagi anak-anak untuk belajar mengekspresikan diri dan tampil percaya diri di depan publik.

Pemerintah sendiri berencana menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar mulai tahun ajaran 2027/2028.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, selama lebih dari empat dekade TBI terus mendampingi generasi muda Indonesia dalam membangun kemampuan Bahasa Inggris, sekaligus kepercayaan diri untuk berkomunikasi.

Rangkaian TBI Pondok Indah English Challenge (TEC) 2026 terdiri dari dua kompetisi utama.

Storytelling Competition untuk siswa SD kelas 4-6 dan SMP kelas 1-3 yang bercerita dalam Bahasa Inggris, menguji kemampuan narasi, ekspresi, dan keberanian tampil.

Spelling Bee Competition menantang siswa SD kelas 1-6 untuk menguasai ejaan dan vocabulary secara presisi.

“Melalui TEC 2026 kami ingin anak-anak merasakan bahwa rasa percaya diri tidak muncul secara instan, tetapi tumbuh melalui proses," kata Head of Campus TBI Pondok Indah, Nayda Usvinouva, Jumat (29/5).