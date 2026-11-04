TBIG Perkuat Peluang Usaha Melalui Inkubasi Rumah Batik

jpnn.com, PEKALONGAN - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Batik TBIG di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Pada 22 Oktober 2026, sebanyak 33 peserta, terdiri dari 22 siswa reguler dan 11 remaja difabel, diwisuda setelah menyelesaikan program pelatihan membatik.

Para lulusan juga berkesempatan melanjutkan pembelajaran ke tahap inkubasi kewirausahaan untuk mengembangkan keterampilan menjadi peluang usaha.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mulai dari desain batik, proses pencantingan, pewarnaan, hingga penyempurnaan produk.

Mereka juga mempelajari teknik batik tulis dan cap, desain digital, penggunaan pewarna alami, serta pengelolaan limbah pewarna.

Khusus bagi peserta difabel, program ini turut membuka ruang untuk mengembangkan kreativitas melalui pembuatan karya batik dan produk upcycle yang memiliki nilai guna.

Melalui program inkubasi, Rumah Batik TBIG mendorong lulusan untuk melangkah lebih jauh, tidak hanya terampil menghasilkan produk, tetapi juga siap mengembangkan usaha.

Peserta yang mengikuti program ini akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan produk, perencanaan produksi, manajemen usaha, pemasaran, dan distribusi.