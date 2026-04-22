TBRC: 84,6 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Timur Barat Research Center (TBRC) melalui Direktur Eksekutif Johanes Romeo merilis hasil Survei Nasional: Evaluasi Publik atas Kinerja Satu Tahun dan 6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 84,6 persen warga puas atas kinerja Presiden Prabowo Subianto.

"Sekitar 37,7 persen warga merasa sangat puas dan 46,9 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara ada sekitar 6,.8 persen yang merasa sangat tidak puas sama sekali, dan sekitar 5,5 persen tidak puas, kemudian 3,1 persen tidak menjawab," kata dia.

Tingkat Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Prabowo memiliki beberapa alasan. Salah satunya, dia dianggap berkomitmen dalam memberantas korupsi.

Tingkat kepuasan kinerja Prabowo juga berkaitan erat dengan keputusan tidak menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi di saat adanya dampak global akibat perang di Iran.

"Sebanyak 82,6 persen masyarakat puas dengan kebijakan tersebut," kata Johanes.



Kinerja Polri yang cemerlang, program Sekolah Rakyat, dan pemberian bansos juga ikut berkontribusi besar terhadap tingkat kepuasan publik.

"Begitu juga dalam hal kinerja penegakan Hak Asasi Manusia, sebanyak 77,3 persen masyarakat puas pada kinerja pemerintahan Prabowo," ujar Johanes.

Meski begitu, publik juga memiliki sejumlah keluhan terkait kinerja Prabowo-Gibran, terutama di sektor ekonomi.