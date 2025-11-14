TBS Berinvestasi USD 600 Juta untuk Transisi Hijau, Targetkan Netral Karbon 2030
jpnn.com, JAKARTA - PT. TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengambil langkah transformatif dengan meluncurkan Rencana Transisi Iklim (Climate Transition Plan).
RTI oleh TOBA menargetkan pencapaian netralitas karbon pada 2030, jauh lebih cepat dari target nasional Net Zero 2060.
Langkah ambisius itu didasari komitmen untuk membentuk kembali portofolio bisnis perusahaan agar selaras dengan agenda dekarbonisasi global dan menciptakan nilai jangka panjang berkelanjutan.
Sebagai pilar utama dari rencana tersebut, TBS berkomitmen mendivestasi aset batu bara secara bertanggung jawab.
Upaya perusahaan meliputi investasi kembali secara strategis ke sektor rendah karbon dan menerapkan dekarbonisasi operasional di seluruh lini bisnis.
Pada 2024, TBS telah mengambil langkah signifikan dengan mendivestasi anak perusahaan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang diperkirakan akan mengurangi total emisi perusahaan hingga sekitar 85%.
Langkah itu juga secara drastis menurunkan paparan perusahaan terhadap risiko penetapan harga karbon dan potensi aset terlantar (stranded asset) di masa depan.
SVP Sustainability TBS, Triana Krisandini, menegaskan rencana ini sebagai bagian dari bukti nyata komitmen perusahaan.
