TBS Foundation Lahirkan Talenta Hijau dan Inovasi Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - TBS Foundation mengumumkan para pemenang Greenovate 2026 pada Malam Grand Final pada, Rabu (5/8).

Para pemenang dipilih dari delapan tim finalis yang lolos lebih dari 150 ide bisnis berkelanjutan yang diajukan oleh lebih dari 400 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di mana 66.2% tim berasal dari luar pulau Jawa.

Melalui Greenovate, TBS Foundation mempertemukan talenta muda dengan dunia akademik, pelaku industri, praktisi keberlanjutan, dan investor agar gagasan yang dikembangkan memiliki peluang untuk tumbuh menjadi solusi yang dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebelum Grand Final, seluruh finalis mengikuti rangkaian pembinaan dan mentoring bersama delapan mentor dari berbagai sektor, termasuk energi, keberlanjutan, bisnis, teknologi, dan investasi.

Selama proses tersebut, para peserta memperoleh pendampingan untuk menyempurnakan model bisnis, strategi implementasi, serta pengukuran dampak sosial dan lingkungan dari inovasi yang mereka kembangkan.

Mereka juga mendapat kesempatan untuk berkunjung ke kantor TBS dan Electrum untuk dapat belajar mengenai bagaimana ESG diitegrasikan dalam seluruh lini bisnis TBS.

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Chairwoman TBS Foundation, Juli Oktarina, mengatakan Greenovate merupakan bagian dari komitmen TBS Foundation dalam menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi terhadap transisi menuju ekonomi hijau melalui inovasi dan kolaborasi.

"Kami melihat semakin banyak anak muda yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan sekaligus kemampuan menghadirkan solusi yang inovatif. Greenovate memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan gagasan, memperoleh masukan dari para praktisi, serta membangun jejaring yang dapat mendukung pengembangan inovasi di tahap berikutnya," ujar Juli.