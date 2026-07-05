TBS Foundation Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Kebakaran di TPA Jatiwaringin
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - TBS Foundation menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan data terakhir, ratusan warga mengalami gangguan kesehatan berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap, sementara sekitar lebih dari 50 KK yang terdiri atas 158 jiwa warga telah dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara untuk menghindari dampak lanjutan dari kondisi udara yang memburuk.
Anugraha Dezmercoledi, Executive Director TBS Foundation menambahkan kolaborasi lintas sektor merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
"Kami berharap bantuan ini dapat membantu melindungi kesehatan warga yang terdampak sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Kami percaya bahwa dampak yang berkelanjutan lahir dari aksi nyata yang dilakukan secara kolaboratif," tambahnya.
Melalui jejaring dan pengalaman PMI Kabupaten Tangerang dalam penanganan kedaruratan, bantuan diharapkan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami dari PMI Kabupaten Tangerang mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh TBS Foundation. Kolaborasi ini sangat membantu kami dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, khususnya di situasi darurat seperti ini. Kami memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan secara cepat dan tepat," kata Hadi Fauzi, Ketua Markas PMI Kabupaten Tangerang.
Bagi TBS Foundation, keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui program jangka panjang, tetapi juga melalui kemampuan untuk hadir dan berkolaborasi ketika masyarakat menghadapi dampak nyata dari tantangan lingkungan.(chi/jpnn)
TBS Foundation akan terus mendukung berbagai inisiatif yang memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus berkontribusi pada terwujudnya masa depan yang lebih sehat
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
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